Conselho da ONU prorroga missão de paz no Líbano em meio a tensões

Com mais de 10.000 soldados, esta força de manutenção da paz está presente no Líbano desde 1978 e o seu papel foi reforçado após um conflito de 33 dias entre o Hezbollah e Israel em 2006.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, em uma carta ao Conselho no final de julho, apoiou o pedido libanês para prorrogar o mandato da FPNUL sem alterações.

As tensões aumentaram novamente desde o início de outubro com a guerra de Israel em Gaza, na qual o Hezbollah apoia o grupo armado palestino Hamas com operações no sul do Líbano, incluindo trocas diárias de tiros com tropas israelenses.

No domingo, o Hezbollah realizou um grande ataque com drones e foguetes contra Israel, em retaliação pela morte de um dos seus líderes militares, Fuad Shukr, morto em um ataque israelense perto de Beirute, em 30 de julho.

Em resposta, Israel lançou ataques aéreos contra o Líbano no domingo, dizendo que destruiu "milhares" de lançadores de foguetes do Hezbollah e que frustrou um grande ataque contra o país.

