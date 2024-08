Especialistas da ONU qualificam condições de prisão do jornalista guatemalteco Zamora como 'tortura'

Um grupo de especialistas da ONU qualificou, nesta quarta-feira (28), como "tortura" as condições de prisão do jornalista guatemalteco José Rubén Zamora, que está preso há mais de dois anos em um caso controverso de lavagem de dinheiro. Zamora é um crítico do governo anterior e está encarcerado no âmbito de um processo questionado.

"Especialistas independentes pediram às autoridades da Guatemala que abordem urgentemente as denúncias sobre as condições desumanas de detenção do jornalista [...], que podem equivaler à tortura, e que colocam sua vida em perigo", alertou o painel, segundo um comunicado do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU.

Os especialistas acrescentaram que "Zamora foi submetido a quase vinte meses de confinamento solitário em uma escuridão quase constante" e que "esse tratamento seria equivalente à tortura".