Nvidia supera expectativa de resultados no 2T, mas tem crescimento moderado

- "Posição dominante" -

Os resultados da Nvidia são impulsionados pela demanda de suas placas gráficas (GPU), chips com capacidades de cálculo extraordinárias, indispensáveis para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) generativa.

"A demanda por (microprocessadores) Hopper é sustentada e as expectativas para (os) Blackwell são incríveis", disse o diretor-geral e cofundador da Nvidia, Jensen Huang, citado no comunicado de resultados.

Hopper é uma linha de microchips, que inclui o H100, o principal produto da empresa, o mais demandado pelo setor e que custa dezenas de milhares de dólares a unidade.

Em meados de março, a Nvidia apresentou sua sucessora, a família Blackwell, que chegará ao mercado antes do fim do ano. A empresa descreveu este tipo de chip como o "mais potente do mundo".

O chefe do grupo assegurou que as primeiras amostras da Blackwell já foram enviadas aos principais clientes da empresa.