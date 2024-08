Swifties aproveitam sua influência em prol de Kamala Harris

"Somos uma coalizão de fãs de Taylor Swift comprometidos em proteger a histórica democracia dos Estados Unidos, trabalhando juntos para ajudar candidatos progressistas nas eleições locais e nacionais, incluindo a vice-presidente Kamala Harris como nossa próxima presidente", diz a declaração de missão do grupo em seu site.

O grupo também defende os direitos LGBTQIA+, a liberdade reprodutiva, os direitos dos imigrantes, e pede que o aquecimento global seja levado a sério, além de um "cessar-fogo permanente entre Israel e Hamas".

- "Os Líderes" -

Swift, a megaestrela mundial com centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e uma base de fãs incrivelmente leal, tem um poder de mobilização monumental.

Por muitos anos, a cantora de "All too well" manteve-se afastada da política, até mesmo em 2016, quando Donald Trump ganhou a presidência.

Seu silêncio levou muitos críticos a especularem que ela poderia ser uma republicana "no armário", até 2018, quando quebrou seu silêncio ao apoiar a oponente democrata da ultradireitista Marsha Blackburn no estado do Tennessee.