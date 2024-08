Criptomineração no Paraguai: a lei da selva no país da energia barata

A localização desta enorme fábrica de criptomineração não é aleatória: Itaipu, co-propriedade em partes iguais do Brasil e do Paraguai, é uma das barragens mais potentes do mundo, com capacidade de gerar 14.000 megawatts por hora.

O Paraguai possui outras duas hidrelétricas: Yacyretá com a Argentina (4 mil megawatts) e Acaray (400).

A eletricidade limpa e acessível do Paraguai é um ímã para a indústria da tecnologia: a criptomineração, essa longa série de cálculos que produz uma unidade de moeda digital, requer uma infraestrutura computacional significativa e, consequentemente, um grande consumo de energia.

Mas nem tudo que reluz é ouro.

Destacado pelo FMI por sua "economia verde", o Paraguai elétrico não está isento de curtos-circuitos que expõem suas desigualdades: apesar da eletricidade que exporta em abundância, mais de 23% das famílias ainda cozinham com lenha ou carvão, número que atinge até 48% nas áreas rurais.

- Apreensões -

Nos últimos três anos, mais de 60 locais de criptomineração foram estabelecidos no país endossados pelas autoridades, representando mais de US$ 1,1 bilhão (R$ 6 bilhões na cotação atual) em investimentos, segundo Bruno Vacotti, porta-voz da Penguin e membro da Câmara de Mineração de Ativos Digitais do Paraguai (Capamad).