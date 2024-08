Diretor-geral da AIEA quer visitar Irã para 'diálogo construtivo' com novo presidente

Esta quantidade seria suficiente para produzir mais de três bombas nucleares, segundo a definição da organização da ONU, embora Teerã rejeite qualquer intenção de possuir uma bomba atômica.

O Irã também aumentou as reservas de urânio enriquecido para 20%, de 751,3 kg para 813,9 kg.

Grossi visitou o Irã no início de maio, na sequência de preocupações crescentes sobre as intenções da República Islâmica no campo nuclear, em meio a um contexto geopolítico tenso.

Mas a morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi em um acidente suspendeu as negociações.

Seu sucessor, Pezeshkian, eleito em julho, indicou que se reuniria com Grossi "no momento apropriado", segundo o relatório.

Os dados do documento confirmam que o Irã está cumprindo compromissos assumidos no acordo internacional de 2015 assinado com Estados Unidos, China, Rússia, França, Alemanha e Reino Unido.