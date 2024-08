Djokovic avança após desistência de Djere e supera Federer em vitórias no US Open

O gigante sérvio passou por momentos difíceis contra o seu compatriota, que já o havia colocado contra as cordas na terceira rodada do ano passado, num jogo em que Djok oreagiu e conseguiu virar após perder os dois primeiros sets.

Nesta ocasião, Djokovic não correu perigo, mas perdeu por 4 a 2 no segundo set, quando precisou de tratamento médico devido a problemas na região do estômago e pareceu sofrer com o calor sufocante na quadra Arthur Ashe.

Djokovic, que busca seu 25º título de Grand Slam, recorde absoluto no tênis, reagiu e virou o placar para assumir o controle do segundo set.

Foi então a vez de Djere precisar de atendimento médico devido a um problema abdominal, que o obrigou a abandonar após os dois primeiros games do terceiro set.

Djokovic, de 37 anos, chegou a 90 partidas vencidas no Aberto dos Estados Unidos, rompendo o empate que mantinha com Roger Federer e agora só tem pela frente as 98 vitórias de Jimmy Connors.

'Nole' também é o primeiro tenista masculino a acumular pelo menos 90 partidas vencidas nos quatro torneios do Grand Slam.