Gabrielzinho conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos

O nadador vai lutar pela 'tríplice coroa' em Paris-2024 (de 28 de agosto a 8 de setembro), depois de ganhar duas medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos de Tóquio, há três anos.

Ele compete na categoria S2, reservada para pessoas com uma deficiência física. Nesta categoria as provas podem envolver nadadores cujas deficiências sejam de natureza muito diferente, mas para os quais se admite que a capacidade de rendimento na natação considerada seja comparável. Quanto menor o número, maior é a perda funcional.

"Não sei nem como agradecer. Não tenho nem dimensão do que é tudo isso. Meu sorriso está sendo levado para todos os cantos do mundo. Eu me senti em casa. A prova foi perfeita. As noites de sono que eu e meu treinador perdemos neste ciclo compensaram demais. Tudo o que trabalhei psicologicamente deu certo", acrescentou o brasileiro.

Gabrielzinho, que tem mais de 50 mil seguidores no Instagram, sofre de focomelia, uma malformação causada pela interrupção do desenvolvimento de um ou mais membros durante a gravidez. Ele tem cotos na altura dos ombros, as pernas são atrofiadas, mas ele consegue andar com os dois pés.

Para nadar, ele ondula na água como um golfinho, com movimentos pélvicos. É uma técnica desenvolvida em longos treinos seis vezes por semana, na piscina de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

"A primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Paris é ouro. Parabéns ao Gabriel Araújo, campeão nos 100m costas na natação", publicou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social X.