Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Bayern e City-Inter, os duelos da 1ª fase da Champions

O novo formato da Liga dos Campeões estreará com uma fase inicial que inclui duelos entre alguns dos clubes mais poderosos da Europa, como Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Bayern e City-Inter.

O torneio mais prestigiado de clubes passa a adotar um novo sistema de competição, com 36 equipes participantes (quatro a mais do que no formato antigo), e cada uma delas jogará contra oito adversários, conforme o sorteio realizado nesta quinta-feira (29) em Mônaco.

Os 36 clubes lutarão para se posicionar o mais alto possível em uma tabela de classificação unificada e garantir vaga nas oitavas de final, conforme o chamado 'sistema suíço', frequentemente utilizado em torneios de xadrez.