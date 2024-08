Queda da produção na Líbia faz subir preço do petróleo

Em três dias, desde o anúncio do fechamento dos campos de petróleo e terminais controlados pelo governo de Benghazi (leste), não reconhecido pela comunidade internacional, a queda no volume de petróleo disponível na Líbia foi de 1,5 mb diários, segundo a NOC.

Desde a queda e morte do ditador Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia, que possui as maiores reservas de petróleo da África, luta para sair de mais de uma década de caos e divisões, com dois governos rivais competindo pelo poder.

Além disso, no Iraque, as autoridades adotaram medidas para reduzir a produção aos níveis acordados com a Opep, após meses de superprodução, de acordo com a consultoria Platts.

As autoridades irão reduzir as exportações, a atividade das refinarias e o uso de petróleo no setor energético.

tu/mr/db/am

© Agence France-Presse