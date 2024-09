Fundador e CEO do Telegram critica acusação 'surpreendente' e 'equivocada' na França

Durov também rebateu as acusações de que o "Telegram é uma espécie de paraíso anárquico", qualificando-as de "absolutamente falsas".

"Retiramos milhões de publicações e canais nocivos diariamente", acrescentou.

Ele também negou as acusações francesas de que a plataforma não respondia às solicitações de suas autoridades e assegurou tê-las ajudado pessoalmente a "estabelecer uma linha de contato com o Telegram para lidar com a ameaça de terrorismo" no país.

- "Problemas de crescimento" -

Em tom mais conciliador, porém, Durov também admitiu que o número crescente de usuários do Telegram (que ele contabiliza em 950 milhões no mundo) "causou problemas de crescimento que tornam mais fácil para os criminosos abusarem da plataforma".

"Por isso, transformei em meu objetivo pessoal assegurar que as coisas melhorem significativamente neste sentido", acrescentou o empresário, afirmando que a questão está sendo trabalhada "internamente" e que revelará mais detalhes no futuro.