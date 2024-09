Quem é o suspeito preso por nova tentativa de assassinato contra Trump

Donald Trump foi alvo do que "parece ser uma tentativa de assassinato". O alerta é do FBI, ao descrever o que ocorreu neste domingo no campo de golfe do republicano —se confirmado, será o segundo atentado contra o candidato em menos de dois meses.

Trump foi colocado em um local de segurança, depois que tiros foram registrados em sua vizinhança na Flórida.

O Serviço Secreto confirmou que tiros foram registrados e que o caso está sendo investigado. As forças de ordem também indicaram que o candidato está em segurança. "Vivemos tempos perigosos", afirmou o agente do Serviço Secreto Rafael Barros.

O próprio candidato, que estava jogando golfe com um amigo, confirmou que está bem. "Tiros na minha vizinhança, mas, antes que os rumores comecem a sair do controle, eu queria que você ouvisse isso primeiro: EU ESTOU SEGURO E BEM!", disse. "Eu NUNCA me renderei", reforçou o candidato, que ainda conversou com alguns de seus principais aliados.