Nunes ganhou o debate; Boulos perdeu a oportunidade de elevar nível

Com um debate que terminou em pancadaria, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, venceu ao conseguir manter o tom de voz e o ar de serenidade mesmo trocando cotoveladas com seu principal oponente, Guilherme Boulos, do PSOL. Nunes é daqueles que consegue agredir o adversário sem mexer um músculo do rosto, estilo que lhe garante vantagem nesse contexto.

Nunes também se comportou como quem tem a vantagem de liderar as pesquisas.

Boulos subiu o tom mesmo após a cena de violência física no debate, quando José Luiz Datena jogou uma cadeira em Pablo Marçal. Errou ali. Era hora de tratar só de propostas, sair por cima, qualificar a discussão e marcar a diferença.