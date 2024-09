Nicarágua liberta 135 presos políticos e os envia para a Guatemala

A relação da Nicarágua com a comunidade internacional tem sido tensa nos últimos meses, especialmente com o Brasil, depois de Ortega ter ignorado as suas tentativas de mediar, a pedido do papa Francisco, a libertação de um bispo preso.

A OEA também criou um "grupo voluntário" que acompanha de perto a situação na Nicarágua, país que deixou formalmente de ser membro dessa organização no ano passado por decisão de Ortega.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pediu em diversas ocasiões ao país centro-americano que cessasse a "repressão generalizada e a perseguição religiosa".

