Papa conclui visita a Jacarta com missa e pedido de diálogo

- Encontro com os pobres -

Durante a manhã, o papa se reuniu com pessoas pobres que recebem apoio de associações de caridade, na sede da conferência episcopal indonésia.

A Indonésia, um imenso arquipélago de 17.500 ilhas, abriga a maior população muçulmana do mundo, com 242 milhões de pessoas (87% dos moradores do país), contra apenas 8 milhões de católicos (menos de 3%).

Alguns analistas apontam a crescente discriminação contra as minorias religiosas na Indonésia, em particular os cristãos em certas regiões, e o governo recebeu apelos para adotar medidas.

Francisco é o terceiro pontífice a visitar a Indonésia, depois de Paulo VI em 1970 e João Paulo II em 1989. A capital Jacarta foi decorada com imagens do papa e bandeiras do Vaticano.

A viagem por quatro países do sudeste asiático e da Oceania estava inicialmente programada para 2020, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.