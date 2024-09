Alcaraz e Sinner 'já estão prontos para dominar o tênis', diz Guga

R: "Estou muito longe do tênis. Já estive lá dentro, vivi uma época que era muito difícil; era o começo dos testes (antidoping), que tinham muitos erros. Ao mesmo tempo, sabíamos que havia uma possibilidade iminente de alguém tirar vantagem, então é confuso.

"Prefiro não opinar porque teria que conhecer mais a fundo o assunto. Caso contrário, é muito fácil fazer julgamentos. De qualquer perspectiva, não tem nada positivo a dizer".

P: Tem algum tenista sul-americano que te empolga?

R: "Para a nossa felicidade é brasileiro, o João Fonseca. É um menino que empolga muito, ele está com o crescimento e a perspectiva de atropelar o processo do juvenil para já entrar entre os 100 do mundo, de um ano para o outro, e hoje em dia já tem condições de jogar de igual para igual com caras 20, 30 do ranking".

"Para a gente é um privilégio e ao mesmo tempo acho que é um carinho, um cuidado que precisa ter para ajudá-lo a fazer essa consagração com tranquilidade, para poder chegar até os 50 do mundo, que é a parte que eu diria que é o mais sufocante, que apavora, e depois a partir daí é natural, a própria experiência ano a ano vai fazê-lo encontrar o espaço. A tendência acho que é chegar entre os 10 do mundo e lutar por Grand Slams, buscar coisas muito grandiosas".

