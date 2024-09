Homem preso por atentado contra Trump esteve na Ucrânia para apoiar combatentes

O ex-presidente americano, Donald Trump, foi alvo de uma nova tentativa de assassinato neste domingo (15) na Flórida, segundo o FBI. O incidente aconteceu por volta das 13h30, quando os seguranças do magnata notaram uma movimentação estranha próxima dos limites do campo de golfe de West Palm Beach. De acordo com a polícia, um homem armado se escondeu nos arbustos atrás das grades do clube, a uma distância entre 275 e 455 metros do ex-presidente.

Os seguranças atiraram contra o suspeito, mas ele conseguiu fugir em um carro preto. Uma testemunha ajudou os policiais a identificar o veículo e o homem acabou sendo detido na estrada próxima ao Condado de Martin, vizinho ao de Palm Beach.

O suspeito, identificado como Ryan Wesley Routh, tem 58 anos e está sob custódia. Mais tarde, os policiais encontraram no clube de golfe um rifle AK-47, duas mochilas e uma câmera Gopro.