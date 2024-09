Anéis olímpicos permanecerão na Torre Eiffel ao menos até 2028

Os anéis olímpicos instalados na Torre Eiffel para os Jogos de Paris-2024 vão permanecer pelo menos até 2028, anunciou nesta sexta-feira a prefeita Anne Hidalgo, em plena polêmica sobre sua manutenção no monumento turístico.

"A proposta que fiz é que até 2028, ou seja, até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, deixemos os anéis na Torre Eiffel e os Agitos [emblema paralímpico] na Champs-Élysées", explicou Hidalgo à imprensa.

Hidalgo gerou polêmica na França ao anunciar no fim de semana que os anéis continuariam na Torre Eiffel, com a autorização do Comitê Olímpico Internacional (COI), embora sem especificar até quando.