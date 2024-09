Filme 'Reagan' divide o público e a crítica nos EUA

"Acrescente a isso o ponto de vista político e, de repente, torna-se muito tendencioso", concordou o diretor Sean McNamara.

Em vez de fugir da percepção de divisão causada pelo filme, a equipe está usando isso para promovê-lo. Um dos comunicados de imprensa desta semana destacou que esta é "a maior divisão entre críticos e espectadores na história do cinema de Hollywood".

O filme estreou em plena campanha eleitoral para as eleições de 5 de novembro, o que tem ajudado em sua divulgação.

A arrecadação de US$ 10 milhões (quase R$ 55 milhões na cotação atual) no fim de semana de estreia coloca-lhe "acima da média" para uma biografia política nos Estados Unidos, segundo o analista de bilheteria David A. Gross.

- "Semelhanças" -

Baseado no livro de Paul Kengor, "The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism" (2006), o filme acompanha a vida do 40º presidente dos EUA e mostra desde sua infância, seus anos em Hollywood, até o seu ingresso na política.