Imagens aéreas mostram cidade fronteiriça ucraniana de Vovchansk devastada por ataques russos

Esta cidade, localizada a apenas cinco quilômetros da fronteira russa na região de Kharkiv, estava imersa no centro dos combates entre os exércitos russo e ucraniano.

As tropas de Moscou lançaram uma ofensiva nesta região em maio e foram detidas em Vovchansk por soldados ucranianos.

"Antes da guerra, abrigava mais de 17 mil ucranianos e apenas alguns desesperados ainda estão lá", declarou na quinta-feira a "Brigada Presidencial" ucraniana no Facebook.

"A cidade está quase completamente destruída, com ruas inteiras incendiadas por ataques de artilharia e drones", acrescentou. "Para a Ucrânia, é uma nova cidade fantasma devastada e coberta de corpos" pelos ataques russos, disse a brigada.

As imagens de Vovchansk lembram as de Bakhmut e Avdivka, cidades do leste da Ucrânia tomadas pelo Exército russo em maio de 2023 e fevereiro de 2024, após longas batalhas sangrentas.

Ambas, como muitas cidades no leste da Ucrânia, foram quase completamente destruídas pelos bombardeios.