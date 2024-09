Dirigentes do PSDB dizem que Marçal passou dos limites e apoiam Datena

A cadeirada que o candidato José Luiz Datena deu no adversário Pablo Marçal não foi condenada por seus colegas de partido.

Dirigentes do PSDB com quem conversei disseram que Marçal, do PRTB, passou de todos os limites e que isso justificou a agressão.

Tucanos garantem que Datena não irá abandonar a disputa por causa do episódio. Ao contrário, acham que ele pode tirar proveito disso considerando o perfil do brasileiro de não levar desaforo para casa.