Panamá deporta 130 migrantes indianos que cruzaram a selva de Darién

O Panamá deportou nesta sexta-feira (6) 130 migrantes indianos que entraram no país através da inóspita selva do Darién, na fronteira com a Colômbia, no âmbito de um acordo com os Estados Unidos.

"Foram deportados 130 cidadãos por imigração irregular em nossa fronteira com a Colômbia", disse o diretor de Migração do Panamá, Roger Mojica, em uma coletiva de imprensa após a decolagem do avião, no meio da manhã.

Este é o primeiro voo com migrantes deportados do Panamá para fora da América e o quarto sob o acordo de cooperação com os EUA. Anteriormente, foram enviados dois aviões com deportados para a Colômbia e um para o Equador.