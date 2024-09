Inflação nos EUA cai mais do que o esperado em agosto

A taxa de inflação mensal, no entanto, subiu 0,2% após a queda de junho, alinhada às expectativas.

Juntamente com a queda dos preços ao consumidor, o índice PCE, favorito do Fed, também desacelerou se aproximando da meta do banco a longo prazo de 2%.

O mercado de trabalho também estagnou.

"Estamos virando a página da inflação", comemorou a Casa Branca em um comunicado, após o debate entre Harris e Trump na noite de terça-feira que começou justamente com o tema da economia.

Porém, a inflação subjacente, que não inclui os preços voláteis dos alimentos e da energia ficou praticamente inalterada, a uma taxa anual de 3,2%. Na medição mensal, ficou acima das expectativas em 0,3%, maior do que os 0,2% do mês anterior.

A inflação chegou a 9,1% em 2022 com a reativação econômica após a pandemia de covid e a invasão da Ucrânia, um nível sem precedentes desde a década de 1980.