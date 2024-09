Disputa pelo cargo de premiê do Japão tem nove candidatos, um recorde

A disputa pelo cargo de primeiro-ministro do Japão começou nesta quinta-feira (12) com um recorde de nove candidatos para liderar o Partido Liberal Democrata (LDP), que governa o país, anunciou a legenda.

No sistema político japonês, o líder do partido governante também assume o comando do governo, atualmente nas mãos de Fumio Kishida, muito impopular entre a população.

Em agosto, o atual premiê anunciou que não disputaria a reeleição pela liderança do PLD, partido que domina a política japonesa de forma quase ininterrupta há várias décadas.