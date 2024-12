Decreto de indulto natalino de Lula será publicado na segunda

O decreto do indulto natalino de presos que cumprem pena com decisão transitada em julgado assinado pelo presidente Lula (PT) deve ser publicado na segunda-feira (23), no Diário Oficial da União.

O que aconteceu

Condenados por crimes contra a administração pública não serão agraciados. O texto deve ampliar os beneficiários do indulto e atingir, por exemplo, mulheres com gravidez de alto risco e portadores de HIV em estágio terminal. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo e confirmadas pelo UOL, mas o texto pode sofrer alterações até ser publicado.

Condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito também não serão alcançados pelo indulto. Ou seja, os condenados pelo 8 de janeiro não serão perdoados, mantendo a estrutura do indulto assinado no final de 2023.