Trump está 'são e salvo' após aparente tentativa de assassinato

Donald Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato no domingo (15) na Flórida, informou o FBI, mas está "são e salvo", segundo a campanha do candidato republicano à Presidência e as forças de segurança.

O Serviço Secreto confirmou que um ou mais de seus agentes "abriram fogo contra um homem armado" próximo aos limites do campo de golfe de Trump em West Palm Beach. Perto do local onde Trump estava, os agentes encontraram um rifle AK-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera GoPro.

O suspeito fugiu em um carro preto, mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar o veículo, e as autoridades conseguiram prender o motorista.