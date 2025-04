Hamas espera 'avanços reais' no Cairo para uma trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas declarou, neste sábado (12), que espera "avanços reais" nas negociações planejadas no Cairo com vistas a uma nova trégua na Faixa de Gaza, onde os bombardeios israelenses mortais continuam.

Enquanto isso, o Exército israelense anunciou que interceptou três foguetes disparados do território palestino, onde Israel retomou sua ofensiva em larga escala em 18 de março, após uma trégua de dois meses.

Uma delegação do Hamas liderada pelo principal negociador do movimento, Khalil al-Hayya, chegará à capital egípcia neste sábado para discutir um possível cessar-fogo em Gaza com mediadores egípcios, disse uma autoridade do Hamas à AFP.