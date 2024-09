Chefe do Hamas diz que seus combatentes estão prontos 'para uma longa guerra de desgaste'

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, disse nesta segunda-feira (16) que o movimento islamista palestino está preparado "para uma longa guerra de desgaste" contra Israel, em uma mensagem na qual também elogiou os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.

"Estamos preparados para uma longa guerra de desgaste", disse o líder do Hamas, afirmando que os grupos apoiados pelo Irã, tanto em Gaza como no Iraque, no Líbano e no Iêmen, "vão acabar com as aspirações de Israel".

Na semana passada, um míssil lançado pelos huthis atingiu o centro de Israel.