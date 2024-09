Comissão Europeia sofre abalo após demissão repentina do francês Thierry Breton

O influente comissário europeu do Mercado Interno, o francês Thierry Breton, anunciou sua demissão da Comissão Europeia nesta segunda-feira (16), alegando que a presidente da instituição, Ursula von der Leyen, pediu a retirada de sua candidatura durante as negociações sobre a composição do novo gabinete do Executivo europeu.

Em questão de minutos, o presidente francês, Emmanuel Macron, propôs um novo candidato, o ministro das Relações Exteriores Stéphane Séjourné, ex-eurodeputado e líder da bancada centrista 'Renew', que disse que a indicação é uma "honra imensa".

A França procura uma pasta "centrada nos desafios da soberania industrial, tecnológica e de competitividade europeia", afirmou o Palácio do Eliseu.