'Nada justifica o castigo coletivo' dos palestinos, diz chefe da ONU à AFP

Além disso, Guterres considerou "improvável" que sua proposta de uma missão de "supervisão" da ONU para um eventual cessar-fogo seja aceita pelas partes envolvidas.

As missões da ONU precisam, em particular, do consentimento dos países que as recebem.

Em parte por esse motivo, há quase um ano, o Conselho de Segurança deu um mandato a uma missão multinacional liderada pelo Quênia, e não pela ONU, para ajudar a polícia, que está sobrecarregada pelas gangues no Haiti, um país criticado por operações anteriores da ONU.

Embora apenas algumas centenas de policiais tenham sido mobilizados e a iniciativa esteja sofrendo com a falta de financiamento, os Estados Unidos pedem uma transformação da missão da ONU.

As Nações Unidas farão o que o Conselho e Porto Príncipe solicitarem, apontou Guterres: "Acho estranho que seja tão difícil financiar uma operação policial relativamente pequena".

"Isso é absolutamente inaceitável", acrescentou.