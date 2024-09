Petroleiro atacado no Mar Vermelho é rebocado para local seguro

O petroleiro atacado pelos rebeldes huthis do Iêmen em agosto e abandonado no Mar Vermelho "foi rebocado com sucesso para um local seguro, sem causar nenhum derramamento de petróleo", anunciou a missão naval da União Europeia no Mar Vermelho, Aspides, nesta segunda-feira (16).

A operação de reboque do "MV Sounion", com bandeira grega e carregado com mais de um milhão de barris de petróleo, não foi fácil.

Os danos causados ao navio pelo ataque dos huthis, apoiados pelo Irã, despertaram temores de um vazamento de petróleo quatro vezes maior do que o ocorrido no desastre do "Exxon Valdez", em 1989, em frente ao Alasca, segundo especialistas.