Rapper Sean "Diddy" Combs é preso em meio a processos judiciais

Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.

O casal se conheceu quando Ventura tinha 19 anos e ele 37. Em seguida, ele a contratou para sua gravadora e eles começaram um relacionamento romântico.

O processo chocante foi rapidamente resolvido fora dos tribunais, mas uma série de alegações de agressão sexual semelhantes surgiram ? incluindo uma em dezembro de uma mulher que afirmou que Combs e outros a estupraram em grupo quando ela tinha 17 anos.

Um vídeo de vigilância perturbador emergiu em maio, mostrando Combs agredindo fisicamente sua então namorada Cassie, corroborando as alegações que ela fez no caso agora resolvido.

