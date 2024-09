Rayo Vallecano vence Osasuna na estreia de James Rodríguez

O Rayo Vallecano venceu o Osasuna em casa por 3 a 1 nesta segunda-feira (16), de virada, no fechamento da 5ª rodada do Campeonato Espanhol, em jogo que marcou a estreia do colombiano James Rodríguez pelo time madrilenho.

Os anfitriões chegaram à vitória com gols de Abdul Mumin (49'), Andrei Ratiu (65') e Unai López (90+4'), depois que Raúl García abriu o placar para o Osasuna no primeiro tempo (23').

Autor do gol da vitória da Colômbia sobre a Argentina por 2 a 1 nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, James teve seus primeiros minutos com a camisa do Rayo ao entrar em campo na reta final do segundo tempo (86').