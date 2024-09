Tribunal dos EUA examina sucessão no império Murdoch

No centro desta batalha está seu projeto de alterar os estatutos da fundação familiar para ceder o controle de seu império, integrado pela News Corporation, que conta com veículos como o Wall Street Journal e o New York Post nos Estados Unidos, The Sun no Reino Unido, The Australian e Fox Corporation (Fox News), para seu filho mais velho, Lachlan, após sua morte.

Em um enredo digno da série "Succession", em parte inspirada na história da família, três filhos de Rupert Murdoch - James, Prudence e Elisabeth são contra este projeto, pois a fundação contemplava inicialmente direitos de voto similares para os quatro descendentes.

Para muitos observadores, o tema terá consequências importantes para o futuro do império Murdoch, acusado de incentivar o populismo através de seus jornais e emissoras de TV nos países de língua inglesa, particularmente o Brexit no Reino Unido e a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016.

A emissora americana Fox News, na vanguarda da guerra ideológica dos conservadores americanos, foi acusada de alimentar a desinformação sobre as vacinas contra a covid-19 e de ter amplificado as alegações de que as eleições presidenciais americanas de 2020 foram manipuladas em prejuízo de Trump.

A Fox News aceitou pagar, em abril de 2023, US$ 787,5 milhões (aproximadamente R$ 3,93 bilhões, na cotação da época) ao fabricante das máquinas de votação eletrônica Dominion Voting Systems, no centro das teorias conspiratórias do trumpismo sobre a eleição presidencial de 2020, das quais a emissora fez eco.

Na campanha às eleições presidenciais deste ano, os comentaristas da Fox News apoiam incondicionalmente Trump e criticam, às vezes de fora virulenta, a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris.