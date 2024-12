Com vídeo, Lula blinda Galípolo no PT e reforça ao mercado autonomia do BC

O objetivo de Lula era reforçar ao mercado financeiro que ele não vai interferir na gestão da política monetária. Foi assim com Henrique Meirelles, presidente do BC no primeiro e no segundo mandato do presidente. Vai ser assim com Galípolo.

Declarações recentes do presidente contra Roberto Campos Neto, que deixa hoje o comando da autoridade monetária, e os juros altos colocaram essa postura em dúvida e objetivo era dissipar essa impressão.

Funcionou. A aprovação do ajuste fiscal e a mensagem de Lula ajudaram a derrubar o câmbio. Logo após a divulgação do vídeo, o dólar caía 0,93% para R$ 6,06.

Também estava ali uma cobrança para Galípolo, que assume o BC interinamente amanhã e de vez a partir de janeiro. Vai ser responsabilidade dele combater a inflação.

O segundo recado também é claro e com destino certo, dizem as fontes. O recado: Galípolo é o meu menino e tem o meu aval. O destino: o PT.

Mais cedo, o secretário de comunicação do partido deu uma entrevista ao Broadcast dizendo que "Galípolo vai receber críticas do PT se seguir com a política de aumento da Selic".