A oposição, 'oprimida' no Azerbaijão às vésperas da COP29

O ambientalista azerbaijano Anar Mammadli ia buscar o filho na creche quando foi preso na frente de todas as crianças. Foi uma prisão entre tantas, que ilustra a repressão em curso no país anfitrião da COP29, a conferência do clima da ONU, prevista entre 11 e 22 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão.

Preso desde que foi detido, em 29 de abril, Anar Mammadli pode pegar até oito anos de prisão por "contrabando" se for considerado culpado, conta à AFP seu colega, Bashir Suleymanli.

Os dois fundaram juntos a organização Climate of Justice Initiative, para promover a defesa do meio ambiente neste país rico em combustíveis fósseis e governado de forma autoritária.