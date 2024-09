TEDH condena Espanha por realizar transfusão em Testemunha de Jeová

"A Justiça foi feita e isso servirá para respeitar os direitos de outras pessoas no futuro", afirmou a denunciante "feliz" em um comunicado enviado à AFP.

A mulher, de 53 anos, apresentou queixa em março de 2020 no tribunal com sede em Estrasburgo, no nordeste da França, pelo "paternalismo médico" que afirma ter sofrido.

Na audiência realizada em janeiro, o seu advogado, Petr Muzny, afirmou que as Testemunhas de Jeová são "frequentemente alvo de preconceitos" e argumentou que a mulher havia reiterado o seu desejo de cuidados médicos "de acordo com a sua consciência".

As Testemunhas de Jeová, movimento cristão fundado na década de 1870 nos Estados Unidos, são frequentemente acusadas de derivas sectárias devido aos seus preceitos rigorosos, incluindo a rejeição de transfusões de sangue.

A advogada do Estado espanhol, Heide-Elena Nicolás Martínez, insistiu perante o TEDH no contexto de "grande emergência" em que foi tomada a decisão de realizar a transfusão.

- "Autonomia" -

Em julho de 2017, após uma série de exames médicos, Pindo Mulla foi aconselhada a se submeter a uma cirurgia. A mulher apresentou uma série de documentos indicando sua oposição à transfusão de sangue, mesmo que sua vida estivesse em perigo.