Ao menos 12 mortos e 66 feridos em bombardeio israelense ao sul de Beirute, segundo governo libanês

O Exército israelense afirmou que havia realizado um "bombardeio seletivo" no qual eliminou uma dezena de comandantes do Hezbollah, incluindo o chefe da unidade de elite do movimento, Ibrahim Aqil.

O bombardeio tinha como alvo "o responsável pelo lançamento diário de foguetes [do Líbano contra Israel], Ibrahim Aqil, junto com importantes comandantes da força Radwan", a unidade de elite do Hezbollah, declarou o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

"Cerca de 10 comandantes morreram no local", acrescentou.

lar/at/vl/js/hgs/aa/yr/jb/aa

© Agence France-Presse