Botafogo anuncia saída do meia francês El Arouch

O jogador, de 20 anos, não disputou nenhum jogo pelo time carioca, atual líder do Campeonato Brasileiro.

No Lyon, El Arouch fez apenas três partidas no time principal. No Sub-18, foi campeão em 2022 da Copa Gambardella, competição equivalente à Copa da França no profissional.

Botafogo e Lyon, assim como o Crystal Palace da Inglaterra e o Molenbeek da Bélgica, fazem parte do Eagle Football Holdings.

