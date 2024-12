Emenda e farra do bode: entenda sentido legal e profundo da decisão de Dino

O ESPÍRITO DO TEMPO

Uma das vantagens, são poucas, de ser um tanto antigo é poder apelar a um repertório que pode estar ausente do radar dos mais jovens. No dia 17 de janeiro de 2001, o filósofo José Arthur Giannotti, que morreu em 2021, aos 91 anos brilhantemente vividos, escreveu na Folha um artigo intitulado "O dedo em riste do jornalismo moral" -- lido, então, pelo avesso por alguns adversários intelectuais que tinha. Numa passagem simples e eloquente, escreve, citando um dos pensadores de sua predileção:

"Lembrando uma imagem usada por Wittgenstein: se o êmbolo fosse rigorosamente ajustado ao oco do pistão, não haveria movimento possível. (...) Sabe-se o preço a ser pago pela tentativa de abolir essa zona de indefinição, ela resulta na ditadura ou no jacobinismo. Ser democrático é, pois, conviver com esse risco."

Sim, é verdade: o Supremo tem hoje uma presença no debate público que é inédita, seja contendo os apetites dos outros Dois Poderes, seja promovendo tentativas de conciliação. A democracia está em crise no mundo inteiro — onde há democracia, é claro!, se me permitem uma obviedade. É ínsito ao modelo que o Judiciário tem, para apelar a uma ironia esperta, o poder de errar por último. Se refletirem um minutinho sobre a frase, entenderão que às outras duas esferas foi dada a chance de acertar, o que não aconteceu, razão por que os togados foram escalados. E só por isso se apelou, para lembrar frase famosa, aos "juízes de Berlim".

Esse papel mais saliente do tribunal tem alguns marcos no Brasil contemporâneo:

1 - a contenção dos descalabros perpetrados pela Lava Jato;

2 - a necropolítica empreendida por Jair Bolsonaro durante a pandemia;

3 - o enfrentamento da articulação golpista conduzida pelo ex-presidente e seus soldados aloprados de pijama.

Nota fundamental: a ascensão do Ogro, fruto ela mesma da razia política provocada pelo lava-jatismo, despertou os demônios da extrema-direita no país, que fagocitaram a direita democrática, destruindo-a, e desenterrando das catacumbas da incivilidade uma agenda reacionária e destruidora de direitos fundamentais, que afronta, em muitos aspectos, a essência e a ossatura da Constituição de 1988. Dado esse paradigma de morbidade, ganhou musculatura a tese de que o mal do Brasil não está na distribuição desigual de direitos e de deveres ou na captura, por grupos de pressão, de recursos públicos em seu próprio proveito. Para os reacionários, o mal do Brasil está na existência de um excesso de privilégios aos mais pobres. A tese é asquerosa, mas é o que pensam "os bacanas". Exemplo? Aumento real de salário mínimo vira sortilégio; já a desoneração da folha de salários vira recurso para manter empregos...

Este Supremo "que aparece demais" não está a socorrer este ou aquele governantes; esta ou aquela visões de mundo; este ou aquele entendimentos sobre a distribuição de renda. O Tribunal, em regra, aplica os valores consagrados pela Constituição e que não podem ser mudados nem por emenda, senão por um novo processo constituinte — tese que, diga-se, tem sido vocalizada por correntes dispostas a eternizar, num novo texto constitucional, seus privilégios, o que necessariamente cassaria direitos de uma maioria já espoliada.

É mentira que o Supremo socorra um governo progressista. O que o tribunal, não raro, tem impedido é a privatização da interpretação da Constituição com o dito de cassar direitos fundamentais. Adiante.