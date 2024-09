Ibrahim Aqil, chefe das forças de elite do Hezbollah e procurado pelos EUA

Segundo fontes próximas ao Hezbollah, Ibrahim Aqil era o segundo na hierarquia militar da poderosa formação. O primeiro, Fuad Shukr, morreu em um bombardeio no subúrbio sul de Beirute, reduto do movimento xiita, no dia 30 de julho.

A força Al Radwan é considerada a vanguarda do Hezbollah em seu combate contra Israel.

Israel exige, por meio de mediadores internacionais, o recuo do Hezbollah das áreas fronteiriças do sul do Líbano.

Esta unidade de elite é composta por combatentes experientes, alguns dos quais lutaram na Síria ou em outros países da região.

- Na linha de frente -

A unidade está na linha de frente desde o início dos enfrentamentos no sul do Líbano.