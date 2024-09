Sirenes soam na cidade israelense de Haifa; moradores vão para abrigos antiaéreos

Sirenes de alerta soaram, na noite desta segunda-feira (23), na cidade de Haifa, no norte de Israel, e os moradores correram em direção aos abrigos antiaéreos, informou um jornalista da AFP.

"Sirenes soaram dentro e ao redor da cidade de Haifa, no norte de Israel", disse, em um comunicado, o Exército israelense, que realiza ataques contra o movimento islamista Hezbollah no vizinho Líbano.

Aproximadamente 180 projéteis e um drone entraram no espaço aéreo israelense nesta segunda-feira em várias partes do norte do país, segundo o Exército.