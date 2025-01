Homem é preso com 180 mil cartões clonados e suspeito de ensinar golpes

Homem foi preso com mais de 180 mil cartões clonados em seu computador, em Rio das Ostras (RJ), em dezembro de 2024. Segundo reportagem do Fantástico deste domingo (5), ele tinha uma escola online para estelionatários, em que vendia informações sigilosas para interessados em aplicar golpes.

O que aconteceu

O suspeito, conhecido como Banucha Gomes, mantinha a loja "Brasil Store", em que vendia dados para golpes e dava aulas, segundo a polícia. Era possível comprar dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas, como score (nota de crédito), endereço, informações sobre dívidas. E também comprar dados de contas laranjas para receber e enviar dinheiro de golpes.

Banucha ficou conhecido como "professor do golpe digital". Ele era como um "influenciador digital do crime". Ele ensinava o passo a passo de técnicas para conseguir as informações sigilosas e vendia cartões clonados.