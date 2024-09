Um 'caldeirão de violência' no sudoeste da Colômbia

"A facção mais conhecida é liderada por Iván Márquez, o antigo chefe negociador que, em 2018, retomou as armas e se mudou para a Venezuela. Inicialmente, Márquez e seu pequeno grupo de antigos comandantes tinham muito pouca presença no território colombiano. Era essencialmente um grupo no exílio com sede na Venezuela, com um discurso político, mas não muito mais", lembra Dickinson. "A partir de 2020-2021, começaram, através de emissários, a recrutar outras facções dissidentes no sul".

Hoje "existem várias facções" dentro da Segunda Marquetalia. O essencial é que essa guerrilha "não é uma organização coerente". Um dos desafios das atuais negociações será encontrar posições que unam os diferentes comandantes do que hoje é essencialmente uma aliança de conveniência.

- Controlar a população -

"Assim como outras dissidências das antigas Farc, o uso da violência é parte de seu exercício de controle".

Mas desde 2016 ocorreu "uma transformação estratégica em grande escala". Segundo o ICG: "a Segunda Marquetalia já não tem nenhum interesse em desafiar o Estado colombiano (...) O que lhes interessa é o controle local para facilitar a atividade econômica ilegal. Em vez de lutar contra o exército, querem controlar a população".

- Domínio "frágil" -

Também em Tumaco, uma grande cidade da costa nariñense, "a Segunda Marquetalia convenceu algumas gangues a se unirem às suas fileiras, e expulsou à força outras, de modo que o município agora está sob um controle mais uniforme, tornando a situação muito mais pacífica e mais fácil de gerenciar para as autoridades. Mas a situação é extremamente frágil, pois a qualquer momento uma ou várias facções rivais poderiam tentar entrar na cidade novamente".