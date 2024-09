Macron pede limitação do direito ao veto no Conselho de Segurança em caso de massacres

"É aí que devemos ter coragem e audácia para agir, e que, com os membros atuais, devemos avançar", disse.

Macron acrescentou que apoia o pedido de Japão, Índia, Alemanha, Brasil e dois países africanos para se tornarem membros permanentes do Conselho de Segurança.

Atualmente, o Conselho possui cinco membros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e França, além de 10 membros não permanentes eleitos por um período de dois anos, respeitando uma representação geográfica.

No entanto, seu funcionamento tem sido bloqueado, especialmente pelos vetos impostos por Rússia e Estados Unidos, uma paralisia que gera críticas sobre a eficácia da ONU na resolução de conflitos.

"Escuto muitas vozes se levantando para dizer que, no fundo, as Nações Unidas deveriam ser jogadas no lixo", destacou Macron, chamando a comunidade internacional a tornar a ONU "mais eficaz".

- Deter a escalada -

Macron também pediu a Israel que detenha "a escalada no Líbano" e que o Hezbollah libanês pare de disparar em direção ao território israelense.