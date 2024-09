Exército do Sudão ataca posições paramilitares na capital Cartum

Bombardeios e fogo de artilharia abalaram a capital do Sudão, Cartum, nesta quinta-feira (26), onde o Exército trava "batalhas ferozes" contra forças paramilitares rivais, que controlam grande parte da cidade, relataram testemunhas e uma fonte militar.

Nas vésperas destes combates, o secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou a sua "profunda preocupação" com a "escalada" do conflito, que desde abril de 2023 opõe o Exército, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, às Forças de Apoio Rápido (FAR), lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo.

Em Cartum, os confrontos começaram de madrugada, relataram vários moradores, no que parece ser a primeira grande ofensiva do Exército em meses para recapturar partes da capital controladas por paramilitares.