O trabalho da defesa no caso Pelicot na França sob a lupa

O advogado Guillaume De Palma afirmou, por sua vez, que há "estupro e estupro", em uma aparente tentativa de minimizar o papel de alguns dos 50 acusados, cuja defesa passa por dizer que planejavam participar nas fantasias de um casal libertino.

A vítima respondeu sem rodeios. "Desde que cheguei a este tribunal, me sinto humilhada. Chamaram-me de alcoólatra, afirmaram que eu estava em estado de embriaguez, que sou cúmplice", declarou.

Os outros 50 acusados "não se questionaram [sobre o consentimento]? O que são estes homens, são degenerados ou o quê?", indagou.

- "Opiniões" -

El Bouroumi, que há anos comenta no Instagram os julgamentos que acompanha, negou ter "zombado" de Gisèle Pelicot, após uma polêmica publicação em sua conta seguida por cerca de 50 mil pessoas.

"Desde o início deste julgamento, tenho sofrido ameaças, assédio, insultos públicos. Os meus filhos também são vítimas de assédio (...) Esta pressão incessante do público e dos meios de comunicação me amordaça e me impede de defender imparcialmente os meus clientes", escreveu.