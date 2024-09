Eventual operação terrestre israelense no Líbano seria o mais breve possível

Desde segunda-feira, os bombardeios em larga escala de Israel contra alvos do Hezbollah no Líbano mataram mais de 700 pessoas, segundo as autoridades.

A fonte das forças de segurança disse que os ataques israelenses mataram vários milicianos do Hezbollah e limitaram as capacidades militares do movimento islamista pró-Irã.

"Acredito que perderam muitas capacidades", completou.

Além de seguir limitando a capacidade do Hezbollah de disparar projéteis contra Israel, o objetivo das operações é eliminar a liderança militar do movimento e "limpar" as áreas de fronteira para que os israelenses deslocados possam retornar para suas casas no extremo norte.

O comandante do Estado-Maior do Exército, tenente-general Herzi Halevi, foi quem mencionou durante a semana a possibilidade de uma operação terrestre contra o Hezbollah. A fonte das forças de segurança afirmou nesta sexta-feira que "todas as opções estão sobre a mesa".

A fonte também negou que as bombas israelenses estejam matando um grande número de civis e destacou que a campanha é "muito precisa".