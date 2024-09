Israel continuará seus ataques no Líbano até que 'todos' os objetivos sejam alcançados, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou perante a ONU nesta sexta-feira (27) que as operações contra a organização libanesa Hezbollah continuarão, frustrando as esperanças de uma trégua temporária de 21 dias proposta no início desta semana por França e Estados Unidos.

"Enquanto o Hezbollah escolher o caminho da guerra, Israel não tem escolha, e Israel tem o direito de acabar com esta ameaça e devolver os seus cidadãos às suas casas em segurança", disse ele, acrescentando que as operações continuarão "até que todos os nossos objetivos sejam alcançados".

abd-Dt/eml/af/nn/aa