Hezbollah sob pressão máxima após a eliminação do seu líder

"Eles não mostraram os recursos que pensávamos que tinham", declarou Heller, admitindo que o Hezbollah pode ter divulgado uma imagem exagerada das suas capacidades. Outra possibilidade seria que a maior parte destes elementos foram destruídos pelos israelenses.

De qualquer forma, sua fama foi abalada.

Desde o início da campanha de bombardeios de Israel contra os redutos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano e no subúrbio sul de Beirute, mais de 700 pessoas morreram e dezenas de milhares foram forçadas a fugir das suas casas.

O movimento "agora parece incapaz de proteger a sua base e a si mesmo", segundo Heller.

- "Golpe esmagador" -

"Não há palavras para denunciar o golpe devastador que isto significará para o Hezbollah e para todo o país", disse Amal Saad, pesquisadora libanesa da Universidade de Cardiff.